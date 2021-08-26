Лига Европы. Рейнджерс и Фенербахче вышли в группу (обновляется)

Результаты плей-офф квалификации Лиги Европы

  • 26.08.2021 21:29
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Лига Европы. Рейнджерс и Фенербахче вышли в группу (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 августа, проходят матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.

Алашкерт (Армения) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

ХИК (Финляндия) – Фенербахче (Турция) – 2:5 (первый матч – 0:1)

Заря (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:3 (первый матч – 0:3)

Галатасарай (Турция) – Раннерс (Дания) (первый матч – 1:1)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) (первый матч – 0:2)

Клуж (Румыния) – Црвена Звезда (Сербия) (первый матч – 0:4)

Слован Братислава (Словакия) – Олимпиакос (Греция) (первый матч – 0:3)

Антверпен (Бельгия) – Омония (Кипр) (первый матч – 2:4)

Легия (Польша) – Славия Прага (Чехия) (первый матч – 2:2)

Штурм (Австрия) – Мура (Словения) (первый матч – 3:1)

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Источник — Sport.ua

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