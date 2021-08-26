Лига Европы. Рейнджерс и Фенербахче вышли в группу (обновляется)

Сегодня, 26 августа, проходят матчи плей-офф квалификации Лиги Европы.
Алашкерт (Армения) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:0 (первый матч – 0:1)
ХИК (Финляндия) – Фенербахче (Турция) – 2:5 (первый матч – 0:1)
Заря (Украина) – Рапид (Австрия) – 2:3 (первый матч – 0:3)
Галатасарай (Турция) – Раннерс (Дания) (первый матч – 1:1)
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) (первый матч – 0:2)
Клуж (Румыния) – Црвена Звезда (Сербия) (первый матч – 0:4)
Слован Братислава (Словакия) – Олимпиакос (Греция) (первый матч – 0:3)
Антверпен (Бельгия) – Омония (Кипр) (первый матч – 2:4)
Легия (Польша) – Славия Прага (Чехия) (первый матч – 2:2)
Штурм (Австрия) – Мура (Словения) (первый матч – 3:1)
Источник — Sport.ua
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