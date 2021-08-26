Лига конференций. Результаты Q4 (обновляется)

Проходят ответные матчи четвертого раунда квалификации Лиги конференций

  • 26.08.2021 20:22
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Лига конференций. Результаты Q4 (обновляется)

Сегодня, 26 августа проходят ответные матчи заключительного, четвертого раунда квалификации Лиги конференций.

Кайрат Алматы (Казахстан) – Фола (Люксембург) – 3:1 (первый матч – 4:1)

Боде/Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) (первый матч – 2:2)

Жилина (Словакия) – Яблонец (Чехия) (первый матч – 1:5)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Рига (Латвия) (первый матч – 1:1)

Витесс (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) (первый матч – 3:3)

Копенгаген (Дания) – Сивасспор (Турция) (первый матч – 2:1)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Нефтчи (Азербайджан) (первый матч – 3:3)

Рома (Италия) – Трабзонспор (Турция) (первый матч – 2:1)

Русенборг (Норвегия) – Ренн (Франция) (первый матч – 0:2)

Хаммарбю (Швеция) – Базель (Швейцария) (первый матч – 1:3)

ЦСКА София (Болгария) – Виктория Пльзень (Чехия) (первый матч – 0:2)

Эльфсборг (Швеция) – Фейеноорд (Нидерланды) (первый матч – 0:5)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шахтер Караганда (Казахстан) (первый матч – 2:1)

Гент (Бельгия) – Ракув (Польша) (первый матч – 0:1)

Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) (первый матч – 1:1)

Сент-Джонстон (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) (первый матч – 1:1)

Унион Берлин (Германия) – КуПС (Финляндия) (первый матч – 4:0)

Абердин (Шотландия) – Карабах (Азербайджан) (первый матч – 0:1)

Тоттенхэм (Англия) – Пасуш Феррейра (Португалия) (первый матч – 0:1)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Флора (Эстония) (первый матч – 2:4)

Партизан (Сербия) – Санта-Клара (Португалия) (первый матч – 1:2)

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Источник — Sport.ua

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