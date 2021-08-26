Лига конференций. Результаты Q4. Фиаско Риги, успех Ромы (обновляется)

Сегодня, 26 августа проходят ответные матчи заключительного, четвертого раунда квалификации Лиги конференций.
Кайрат Алматы (Казахстан) – Фола (Люксембург) – 3:1 (первый матч – 4:1)
Боде/Глимт (Норвегия) – Жальгирис (Литва) – 1:0 (первый матч – 2:2)
Жилина (Словакия) – Яблонец (Чехия) – 0:3 (первый матч – 1:5)
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Рига (Латвия) – 3:1 ОТ (первый матч – 1:1)
Витесс (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1 (первый матч – 3:3)
Копенгаген (Дания) – Сивасспор (Турция) – 5:0 (первый матч – 2:1)
Маккаби Хайфа (Израиль) – Нефтчи (Азербайджан) – 4:0 (первый матч – 3:3)
Рома (Италия) – Трабзонспор (Турция) – 3:0 (первый матч – 2:1)
Русенборг (Норвегия) – Ренн (Франция) – 1:3 (первый матч – 0:2)
Хаммарбю (Швеция) – Базель (Швейцария) (первый матч – 1:3)
ЦСКА София (Болгария) – Виктория Пльзень (Чехия) (первый матч – 0:2)
Эльфсборг (Швеция) – Фейеноорд (Нидерланды) (первый матч – 0:5)
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Шахтер Караганда (Казахстан) (первый матч – 2:1)
Гент (Бельгия) – Ракув (Польша) (первый матч – 0:1)
Риека (Хорватия) – ПАОК (Греция) (первый матч – 1:1)
Сент-Джонстон (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) (первый матч – 1:1)
Унион Берлин (Германия) – КуПС (Финляндия) (первый матч – 4:0)
Абердин (Шотландия) – Карабах (Азербайджан) (первый матч – 0:1)
Тоттенхэм (Англия) – Пасуш Феррейра (Португалия) (первый матч – 0:1)
Шемрок Роверс (Ирландия) – Флора (Эстония) (первый матч – 2:4)
Партизан (Сербия) – Санта-Клара (Португалия) (первый матч – 1:2)
Источник — Sport.ua
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