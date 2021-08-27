Жеребьевка Лиги Европы. Текстовая трансляция

27 августа в 13:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда ЛЕ

  • 27.08.2021 01:07
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Жеребьевка Лиги Европы. Текстовая трансляция
© УЕФА

27 августа в 13:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.
 
На групповом этапе сыграют 32 команды:

  • 12 клубов с прямыми путевками
  • 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы
  • 10 команд, проигравших в раунде плей-офф и в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов (4 из Пути чемпионов, 6 из Пути представителей лиг)

Процедура жеребьевки
 
32 участников распределят по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА на момент старта сезона и согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О любых других ограничениях будет объявлено до церемонии жеребьевки.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага

Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Антверпен, Штурм, Брондбю.
 
Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:

  • Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.
  • Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.
  • Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Даты проведения матчей
 
Тур 1: 16 сентября
Тур 2: 30 сентября
Тур 3: 21 октября
Тур 4: 4 ноября
Тур 5: 25 ноября
Тур 6: 9 декабря

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Источник — Sport.ua

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