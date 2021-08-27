Жеребьевка Лиги Европы. Текстовая трансляция

27 августа в 13:00 в Стамбуле состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы 2021/22. В этом году в данном турнире ни один из украинских клубов не представлен.



На групповом этапе сыграют 32 команды:

12 клубов с прямыми путевками

10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы

10 команд, проигравших в раунде плей-офф и в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов (4 из Пути чемпионов, 6 из Пути представителей лиг)

Процедура жеребьевки



32 участников распределят по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА на момент старта сезона и согласно принципам комитета УЕФА по клубным соревнованиям. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О любых других ограничениях будет объявлено до церемонии жеребьевки.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Корзина 1: Лион, Наполи, Байер, Динамо Загреб, Лацио, Олимпиакос, Монако, Брага

Корзина 2: Селтик, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Корзина 3: Марсель, Лудогорец, Вест Хэм, Реал Сосьедад, Бетис, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Корзина 4: Рапид, Галатасарай, Легия, Мидтьюлланд, Ференцварош, Антверпен, Штурм, Брондбю.



Важные изменения в связи с появлением нового турнира под названием Лига конференций:

Победители групп Лиги Европы сыграют в 1/8 финала этого же турнира.

Команды, которые займут в группах вторые места, проведут стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за право играть в 1/8 финала Лиги Европы.

Команды, которые займут в группах третьи места, проведут стыковые матчи против обладателей вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала Лиги конференций.

Даты проведения матчей



Тур 1: 16 сентября

Тур 2: 30 сентября

Тур 3: 21 октября

Тур 4: 4 ноября

Тур 5: 25 ноября

Тур 6: 9 декабря