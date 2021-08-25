25 августа проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч
Брондбю (Дания) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 0:2 (первый матч 1:2)
Голы: Шешко (4), Ааронсон (10)
Гол Шешко
Гол Ааронсона
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Макссо (Брондбю).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Бренден Ааронсон (Зальцбург).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Зальцбург).
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Источник — Sport.ua
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