Шахтер Донецк
0 : 2
Монако
65’   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

  • 25.08.2021 22:55
  • 7155 просмотров
  • 3 комментария
Шахтер – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 25 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и французский «Монако». Игра состоится в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Монако».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф

Шахтер – Монако – 0:2 (первый матч 1:0)
Гол: Бен Йеддер (18, 39)

Первый гол Бен Йеддера

Второй гол Бен Йеддера

(новость обновляется)

События матча
39' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
18' ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Руслан Улич
    online
    Руслан Улич, 25.08.2021 23:03
    0
    Не футбол ,а валідол , букмекери не помилитися Шахтар не пройде! Лузери!
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
    Зеник Гаєцький, 25.08.2021 22:41
    +1
    вже 0-2
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
    Зеник Гаєцький, 25.08.2021 22:41
    +1
    Вже 0-2
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