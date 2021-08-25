Украинки вышли в 1/8 финала волейбольного Евро, Кендзеру предложили Рубину

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 августа.

1. Как дела у Тайсона? Он так хотел в Бразилию, но вернулся не в лучшее время. В свои 33 года экс-лидер «Шахтера» уже не тянет топ-уровень, или что происходит?

2. Женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евро-2021. Потеря очков Румынии в матче с Финляндией обеспечила украинкам место в группе не ниже четвертого.

3. Лига чемпионов. Бенфика, Мальме и Янг Бойз пробились в групповой раунд. Команда Романа Яремчука в четверг узнает соперников на групповой стадии.

4. Костюк уверенно пробилась в 1/4 финала на турнире в Чикаго. Марта выиграла второй матч после возвращения.

5. Источник: Защитника киевского Динамо предложили российскому клубу. Томаш Кендзера может стать игроком «Ростова».

6. Зеленский наградил Шевченко орденом Ярослава Мудрого 5 степени. Экс-наставник сборной Украины в очередной раз получил признание от государства.

7. Источник: Сидклей уйдет в команду сына Луческу. ПАОК возьмет бразильца в аренду с правом выкупа.

8. Шаран может заменить Бессмертного во Львове. Нынешний тренер клуба близок к отставке.

9. Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку. «Горняки» хотят подписать молодого голкипера.

10. МИЛЕВСКИЙ – Блохину: «Хочу перед вами извиниться, вы – король футбола». Известный футболист сказал много хороших слов в адрес своего бывшего тренера.