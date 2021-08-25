Во вторник, 24 августа, в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена» прошел ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Лудогорец» обыграл шведский клуб «Мальме». К сожалению для болгар, по сумме двух матчей они уступили.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
«Лудогорец» – «Мальме» – 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Недялков (10), Сотириу пенальти (59) – Бирманчевич (42)
Гол Недялкова
Гол Бирманчевича
Гол Сотириу
События матча
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пиерос Сотириу (Лудогорец).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Велько Бирманчевич (Мальмё).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Недялков (Лудогорец).
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Источник — Sport.ua
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