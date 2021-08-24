Во вторник, 24 августа, в Будапеште на стадионе «Групама Арена» проходит ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» принимает швейцарский клуб «Янг Бойз».
Лига чемпионов. Раунд плей-офф
«Ференцварош» – «Янг Бойз» – 2:1 (первый матч 2:3)
Голы: Винго (18), Ммаэ (27) - Цезигер (5)
Гол Цезигера
Гол Винго
Гол Ммаэ
(новость обновляется)
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Ммаэ (Ференцварош).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Генри Уинго (Ференцварош).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Седрик Цезигер (Янг Бойз).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.