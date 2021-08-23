Лучи госпитализирован из-за ДТП. Он был в машине с депутатом Верховной рады

Стали известны новые подробности ДТП в Киеве, в котором пострадал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
72-летний функционер находился в автомобиле «Audi», водитель которого не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость движения.
Этим водителем был депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Трухин. Почему Лучи находился в одном автомобиле с ним – не известно.
В результате ДТП Лучи был госпитализирован. Его состояние не сообщается. Трухину госпитализация не понадобилась.
Источник — Центр новостей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.