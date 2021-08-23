Лучи госпитализирован из-за ДТП. Он был в машине с депутатом Верховной рады

Новые подробности ДТП в Киеве

  • 23.08.2021 21:50
  • 4220 просмотров
  • 7 комментариев
Лучи госпитализирован из-за ДТП. Он был в машине с депутатом Верховной рады
© УАФ. Лучано Лучи

Стали известны новые подробности ДТП в Киеве, в котором пострадал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

72-летний функционер находился в автомобиле «Audi», водитель которого не выдержал нужную дистанцию и безопасную скорость движения.

Этим водителем был депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Трухин. Почему Лучи находился в одном автомобиле с ним – не известно.

В результате ДТП Лучи был госпитализирован. Его состояние не сообщается. Трухину госпитализация не понадобилась.

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Источник — Центр новостей

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 23.08.2021 22:32
    0
    бухие наверное были...
    Ссылка
    Серж М
    Серж М, 23.08.2021 22:29
    0
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 22:05
    Вот и новые подробности) Ну и накой хрен старый пердун катался с депутатом?)
    Как говорил Киля Бимба "минэт папижже"
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    Виктор Петренко
    Виктор Петренко, 23.08.2021 22:27
    0
    Це було попередження. Лучі ж родом з батьківщини мафії, повинен знати та розуміти що мафія безсмертна та нічого не прощає.
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    bonv
    bonv, 23.08.2021 22:16
    0
    трутень!!!
    Ссылка
    Сергей Горбачев
    online
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 22:08
    +3
    Теперь знаем точно, что УАФ сотрудничает с политиканами. Вопрос : а с какой целью?
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    hakkinen
    hakkinen, 23.08.2021 22:07
    +3
    Да и хер с ними. С обоими.
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    Сергей Горбачев
    online
    Сергей Горбачев, 23.08.2021 22:05
    +3
    Вот и новые подробности) Ну и накой хрен старый пердун катался с депутатом?)
    Ссылка
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