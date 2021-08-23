В понедельник, 23-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» будет принимать «Ингулец».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и судить ее будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Начало встречи в 19:30.

«Львов» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.