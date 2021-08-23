В понедельник, 23-го августа, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» будет принимать «Ингулец».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и судить ее будет Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Начало встречи в 19:30.
«Львов» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Ингулец», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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