В воскресенье, 21 августа, состоится поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского и начнется в 21:30.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Динамо» – «Десна» – 0:0
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».
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Источник — Sport.ua
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