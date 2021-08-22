Металлист – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты встречи 5-го тура Первой лиги

  • 22.08.2021 19:36
  • 1236 просмотров
  • 3 комментария
Металлист – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Металлист

22 августа в 18:45 проходит поединок 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Первая лига. 5-й тур

«Металлист» – «Оболонь» – 3:0

Гол: Балули пенальти (2), Пейшоту (52), Банада (63)

Удаление Мурзы

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Пейшоту

Видео гола Банады

(новость обновляется)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sancho_v
    online
    sancho_v, 22.08.2021 20:31
    0
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 20:03
    Чето не пойму такой паук теперь или дрон над полем тоже???
    Дрон.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 20:03
    0
    Чето не пойму такой паук теперь или дрон над полем тоже???
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 19:47
    +1
    И кто сомневается что все по делу???
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