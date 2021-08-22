22 августа в 18:45 проходит поединок 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Первая лига. 5-й тур
«Металлист» – «Оболонь» – 3:0
Гол: Балули пенальти (2), Пейшоту (52), Банада (63)
Удаление Мурзы
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Пейшоту
Видео гола Банады
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Источник — Sport.ua
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