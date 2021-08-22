Вторая лига. Матчи 5-го тура, 22 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа проходят поединки 5-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 5-й тур, 22 августа
- 17:00 Балканы Заря – Реал Фарма Одесса
- 17:00 Днепр Черкасcы – Буковина Черновцы
- 17:00 Любомир Ставище – ЛНЗ Черкасcы
- 17:00 МФА Мункач Мукачево – Левый берег Киев
- 17:00 Николаев – Сумы
- 17:00 Чернигов – АФСК Киев
- 17:00 Энергия Новая Каховка – Перемога Днепр
- 17:30 Диназ Вышгород – Карпаты Львов
- 17:30 Никополь – Таврия Симферополь
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом игры.
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Источник — Sport.ua
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