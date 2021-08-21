В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги ровенский «Верес» минимально обыграл «Минай» со счетом 1:0.
1:0. Гол Гегедоша
Не забитый пенальти Билонога
Обзор матча
События матча
|90'
|Vitaly Olegovich Dakhnovskyi (Верес) получает красную карточку.
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
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Источник — Sport.ua
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