Ман Сити - Норвич. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Норвич».

«Манчестер Сити» стартовал в новом сезоне с двух поражений. Сначала «горожане» в матче за Суперкубок Англии проиграли «Лестеру» (0:1), а затем также со счетом 0:1 уступили «Тоттенхэму». «Норвич», который повысился в классе, уступил в первом туре на своем поле «Ливерпулю» со счетом 0:3.

В своей истории 70 раз играли между собой эти соперники. 37 раз выиграл «Ман Сити», 10 раз праздновал победу «Норвич» и еще 23 встречи завершились вничью. В сезоне 2019/2020 соперники играли в рамках АПЛ и тогда «канарейки» дома победили 3:2, а в Манчестере победили «горожане» 5:0.

Думаю, в этой паре «Ман Сити» - очевидный фаворит и здесь будет зафиксирована разгромная победа «горожан» в начале сезона», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Норвич» состоится 21-го августа. Начало встречи в 17:00.