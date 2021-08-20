Таблица коэффициентов УЕФА. Австрия улетела и помахала нам ручками

​После матчей 4-го раунда квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, сыгранных 19 августа, претерпела изменения таблица коэффициентов УЕФА.

Увы, в этот день Австрия значительно оторвалась от Украины в борьбе за место в топ-10, которое позволит выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.

Луганская «Заря», вступив в борьбу на 4-м этапе квалификации Лиги Европы, допустила много ошибок и разгромно проиграла на выезде прямому конкуренту из Австрии – «Рапиду» из Вены (0:3).

Украина осталась на 11-й позиции с показателем 29.300, а вот Австрия набрала много очков в четверг. Помимо «Рапида» в Лиге Европы выиграл еще и «Штурм», на выезде преодолев сопротивление словенской «Муры» (3:1). В Лиге конференций австрийский ЛАСК разошелся миром с «Сент-Джонстоном» из Шотландии (1:1).

Австрия пополнила копилку 2,5 очками, который при дележе на 5 команд дают 0.500 балла и теперь имеет 30.050. Перевес над Украиной резко вырос до 0.750 баллов. Этот гандикап ликвидировать, в принципе, может «Шахтер», если пройдет «Монако» и выйдет в групповой раунд ЛЧ, за что получит бонус в 4 очка. Но и у Австрии «Ред Булл Зальцбург» успешно борется за выход в групповой раунд Лиги чемпионов (2:1 против «Брондбю» в первой игре).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Полный рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)