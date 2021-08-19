Лига конференций. Результаты матчей Q4: поражения Гента и Тоттенхэма

В Европе прошли первые матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций (другое название – раунд плей-офф).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Неожиданные поражения потерпели бельгийский «Гент» и английский «Тоттенхэм».
Ответные матчи 4-го раунда квалификации пройдут 26 августа.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q4. Первые матчи, 19 августа
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Источник — Sport.ua
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