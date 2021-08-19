Лига конференций. Результаты матчей Q4: поражения Гента и Тоттенхэма

В Европе прошли первые матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций

  • 19.08.2021 23:59
  • 1030 просмотров
  • 2 комментария
Лига конференций. Результаты матчей Q4: поражения Гента и Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе прошли первые матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций (другое название – раунд плей-офф).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Неожиданные поражения потерпели бельгийский «Гент» и английский «Тоттенхэм».

Ответные матчи 4-го раунда квалификации пройдут 26 августа.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q4. Первые матчи, 19 августа

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pol Chopa
    Pol Chopa, 20.08.2021 00:32
    0
    Без Кейна,Тотем таж Пасуша де
    Ссылка
    Олег Жеведь
    online
    Олег Жеведь, 20.08.2021 00:23
    0
    А Зорька на 3х банках ожиданно?
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