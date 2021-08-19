ЛАВРИНЕНКО: «Явно имела место недооценка Ингульца со стороны Динамо»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о ничьей с киевским «Динамо» в матче 4-го тура УПЛ (1:1).

– Мы очень довольны своей игрой, самоотдачей ребят и характером, который они проявили. После пропущенного гола мы не остановились, а старались отыграться. Где-то и удача помогла нам увезти сегодня одно очко. Оно для нас первое в нынешнем чемпионате, и тем более ценное. Мы остались довольны отношением ребят – отсюда, наверное, и результат.

– Ощутили ли вы недооценку со стороны «Динамо»?

– Я больше обращал внимание на своих игроков. Что касается соперника, то сегодня против нас играла, фактически, сборная Украины. Если убрать из состава «Динамо» де Пену, то остальные игроки – это футболисты сборной Украины. Так что не думаю, что недооценка со стороны соперников имела место. Мы сыграли компактно, закрыли те зоны, где наиболее опасно «Динамо».

Если бы мы раньше пропустили гол, то соперник почувствовал бы уверенность и мог бы довести дело до крупного счета. Но этого не произошло, и мы постепенно адаптировались к скоростям, которые предложило нам «Динамо», навязали им свою контригру, прессинговали, много огрызались, могли забить и второй мяч. Не скажу, что сегодня на нашей стороне не было удачи. В частности, удачно сыграл Шуст, выручил нас в двух моментах. Но это его работа, он опытный вратарь и очень качественно отыграл сегодня на линии. В том числе благодаря этому мы получили положительный результат.

– Предложило ли «Динамо» что-то неожиданное в своей игре?

– Нам было сложно предугадать состав «Динамо». Ведь в каждом из предыдущих матчей были изменения состава. Но игровые принципы и рисунок у команды оставался, независимо от фамилий футболистов на поле. Поэтому мы адаптировались и постарались нивелировать сильные стороны соперника.

– В начале сезона ваша команда, можно сказать, страдала, не могла набрать очки. Сегодня на матче присутствовал президент «Ингульца». Готовит ли он премиальные после ничьей?

– Я бы не сказал, что мы страдали в стартовых играх. Мы переживали из-за того, что не могли набрать очки. Но мы только строим новую команду, и в календаре нам попались лидеры чемпионата – никому не пожелаешь такого графика. Так сложилось, что через эти игры мы строим коллектив. У нас 9 новых футболистов в составе – это много. Нужно время, чтобы они поняли нашу идею, изучили друг друга.

С президентом я пока не общался, но думаю, что он будет доволен. Ведь отобрать очки в Киеве у «Динамо» удается немногим командам. И если нам это удалось, он, как президент, должен быть этим доволен. Но, думаю, не только результатом, но и отношением ребят. У нас нет суперзвезд, ярких индивидуальностей, мы играем командой. У нас есть старание, бойцовский характер. Даже в тех матчах, в которых мы проиграли, старались навязать свою игру – и «Шахтеру», и «Десне». Что касается премиальных, то о них пока не знаю.