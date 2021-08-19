ЛАВРИНЕНКО: «Явно имела место недооценка Ингульца со стороны Динамо»

Главный тренер «Ингульца» рассказал о ничьей с киевским «Динамо»

  • 19.08.2021 00:35
  • 220 просмотров
  • 1 комментарий
ЛАВРИНЕНКО: «Явно имела место недооценка Ингульца со стороны Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о ничьей с киевским «Динамо» в матче 4-го тура УПЛ (1:1).

– Мы очень довольны своей игрой, самоотдачей ребят и характером, который они проявили. После пропущенного гола мы не остановились, а старались отыграться. Где-то и удача помогла нам увезти сегодня одно очко. Оно для нас первое в нынешнем чемпионате, и тем более ценное. Мы остались довольны отношением ребят – отсюда, наверное, и результат.

– Ощутили ли вы недооценку со стороны «Динамо»?

– Я больше обращал внимание на своих игроков. Что касается соперника, то сегодня против нас играла, фактически, сборная Украины. Если убрать из состава «Динамо» де Пену, то остальные игроки – это футболисты сборной Украины. Так что не думаю, что недооценка со стороны соперников имела место. Мы сыграли компактно, закрыли те зоны, где наиболее опасно «Динамо».

Если бы мы раньше пропустили гол, то соперник почувствовал бы уверенность и мог бы довести дело до крупного счета. Но этого не произошло, и мы постепенно адаптировались к скоростям, которые предложило нам «Динамо», навязали им свою контригру, прессинговали, много огрызались, могли забить и второй мяч. Не скажу, что сегодня на нашей стороне не было удачи. В частности, удачно сыграл Шуст, выручил нас в двух моментах. Но это его работа, он опытный вратарь и очень качественно отыграл сегодня на линии. В том числе благодаря этому мы получили положительный результат.

– Предложило ли «Динамо» что-то неожиданное в своей игре?

– Нам было сложно предугадать состав «Динамо». Ведь в каждом из предыдущих матчей были изменения состава. Но игровые принципы и рисунок у команды оставался, независимо от фамилий футболистов на поле. Поэтому мы адаптировались и постарались нивелировать сильные стороны соперника.

– В начале сезона ваша команда, можно сказать, страдала, не могла набрать очки. Сегодня на матче присутствовал президент «Ингульца». Готовит ли он премиальные после ничьей?

– Я бы не сказал, что мы страдали в стартовых играх. Мы переживали из-за того, что не могли набрать очки. Но мы только строим новую команду, и в календаре нам попались лидеры чемпионата – никому не пожелаешь такого графика. Так сложилось, что через эти игры мы строим коллектив. У нас 9 новых футболистов в составе – это много. Нужно время, чтобы они поняли нашу идею, изучили друг друга.

С президентом я пока не общался, но думаю, что он будет доволен. Ведь отобрать очки в Киеве у «Динамо» удается немногим командам. И если нам это удалось, он, как президент, должен быть этим доволен. Но, думаю, не только результатом, но и отношением ребят. У нас нет суперзвезд, ярких индивидуальностей, мы играем командой. У нас есть старание, бойцовский характер. Даже в тех матчах, в которых мы проиграли, старались навязать свою игру – и «Шахтеру», и «Десне». Что касается премиальных, то о них пока не знаю.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    razovy
    online
    razovy, 19.08.2021 01:11
    +1
    Заговок не соответствует словам Лавриненко: "Так что не думаю, что недооценка со стороны соперников имела место."
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности