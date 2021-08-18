Кубок Украины. Победа Металлиста, вылет Кривбасса (обновляется)

18 августа пройдет большинство матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Результаты встреч будут обновляться.
Феникс - Прикарпатье 2:6
Таврия - Днепр Черкассы 3:2
Сумы - Металлург З 0:1
Никополь - Кристалл 2:0
Эпицентр - Подолье 3:0
Николаев - Кривбасс 1:1 (по пенальти 3:1)
Балканы - Энергия 4:2
Реал Фарма - ВПК-Агро 0:2
Перемога - Горняк-Спорт 1:2
Олимпия - Волчанск 0:1
Яруд - Металлист 1:3
Чайка - Чернигов
Ужгород - Нива Тернополь 0:1
Нива Винница - Волынь
Диназ - Оболонь 1:3
Буковина - Агробизнес
Альянс - Краматорск
Левый берег - Олимпик
Рубикон - Полесье
Карпаты Львов - Карпаты Галич
ЛНЗ - Кремень
Источник — Sport.ua
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