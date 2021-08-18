Кубок Украины. Победа Металлиста, вылет Кривбасса (обновляется)

Проходят матчи второго предварительного раунда Кубка Украины

  • 18.08.2021 19:15
  • 1714 просмотров
  • 2 комментария
Кубок Украины. Победа Металлиста, вылет Кривбасса (обновляется)
© facebook.com/mfcmetalurg

18 августа пройдет большинство матчей 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Результаты встреч будут обновляться.

Феникс - Прикарпатье 2:6

Таврия - Днепр Черкассы 3:2

Сумы - Металлург З 0:1

Никополь - Кристалл 2:0

Эпицентр - Подолье 3:0

Николаев - Кривбасс 1:1 (по пенальти 3:1)

Балканы - Энергия 4:2

Реал Фарма - ВПК-Агро 0:2

Перемога - Горняк-Спорт 1:2

Олимпия - Волчанск 0:1

Яруд - Металлист 1:3

Чайка - Чернигов

Ужгород - Нива Тернополь 0:1

Нива Винница - Волынь

Диназ - Оболонь 1:3

Буковина - Агробизнес

Альянс - Краматорск

Левый берег - Олимпик

Рубикон - Полесье

Карпаты Львов - Карпаты Галич

ЛНЗ - Кремень

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 18.08.2021 19:57
    0
    Николаев, молодцы! Неожиданно и приятно!
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 18.08.2021 19:48
    +2
    Николаев, вперёд!!!
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