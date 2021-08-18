Ингулец – Динамо Киев. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 4-го тура УПЛ

  • 18.08.2021 09:50
  • 399 просмотров
  • 2 комментария
Ингулец – Динамо Киев. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Ингулец» - «Динамо» Киев.

«В новом сезоне «Ингулец» проиграл три стартовых матча «Шахтеру» (1:2), «Заре» (1:5) и «Десне» (0:2). «Динамо» выиграло у «Вереса» (4:0), у «Зари» (2:1) и у «Миная» (2:0). Кстати 14-го августа киевляне сыграли спарринг с миланским «Интером», который победил со счетом 3:0.

Дважды в своей истории встречались «Динамо» и «Ингулец». Оба этих поединка состоялись в прошлом сезоне в рамках Премьер-лиги Украины. И тогда киевляне два раза победили. На выезде «Динамо» выиграло 2:0, а в Киеве «бело-синие» выиграли 5:0!

Тяжело «Ингульцу» будет. Команда из Петрово еще ни одного очка не набрала и идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» сейчас на ходу и, я думаю, что непросто будет «Ингульцу» противостоять динамовцам. Поэтому поставлю на победу «Динамо». Тем более «бело-синие» будут играть дома, в Киеве. Здесь ставлю на победу «Динамо», - сказал Козьбан.

Матч «Ингулец» - «Динамо» Киев состоится 18-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 10:16
    0
    icebeer, 18.08.2021 10:06
    "Украинский нападающий Дмитрий Козьбан"
    Кто это?
    Украинский нападающий же, не? а так, человек - инфа сотка
    Ссылка
    icebeer
    online
    icebeer, 18.08.2021 10:06
    0
    "Украинский нападающий Дмитрий Козьбан"
    Кто это?
    Ссылка
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