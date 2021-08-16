В четверг, 19 августа, состоится первый поединок плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором австрийский «Рапид» примет луганскую «Зарю».
Матч пройдет в Вене на стадионе «Альянц». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Рапид» – «Заря». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Рапид» – «Заря» покажет телеканал «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рапид» – «Заря».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.