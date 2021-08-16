9 из 12 клубов-основателей Суперлиги вернулись в ECA

Ассоциация европейских клубов (ECA) официально сообщила о том, что снова приняла в свои ряды 9 из 12 клубов-основателей Суперлиги. Это «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«ECA приняла во внимание признание клубов, что так называемый проект Суперлиги Европы не отвечал интересам широкого футбольного сообщества, а также их публичные заявления о полном отказе от этого проекта», - гласит заявление ЕСА.

По-прежнему не вернулись в ЕСА только «Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус», которые до сих пор надеются запустить Суперлигу.