9 из 12 клубов-основателей Суперлиги вернулись в ECA

Не сдаются только «Реал», «Ювентус» и «Барселона»

  • 16.08.2021 18:16
  • 1699 просмотров
  • 2 комментария
9 из 12 клубов-основателей Суперлиги вернулись в ECA

Ассоциация европейских клубов (ECA) официально сообщила о том, что снова приняла в свои ряды 9 из 12 клубов-основателей Суперлиги. Это «Милан», «Арсенал», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

«ECA приняла во внимание признание клубов, что так называемый проект Суперлиги Европы не отвечал интересам широкого футбольного сообщества, а также их публичные заявления о полном отказе от этого проекта», - гласит заявление ЕСА.

По-прежнему не вернулись в ЕСА только «Реал» Мадрид, «Барселона» и «Ювентус», которые до сих пор надеются запустить Суперлигу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cooperchack
    online
    cooperchack, 16.08.2021 18:40
    0
    Разнообразие всегда интересно ,вот только какой эффект будет от этого,мы увидим когда все начнётся
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
    ~ Viacheslav ~, 16.08.2021 18:32
    +1
    Вот пусть Реал», «Ювентус» и «Барселона играют между собой. Посмотрим, кому такой турнир будет интересен
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности