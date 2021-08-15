Колос — Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В поединке 4-го тура УПЛ «Колос» принимает львовский «Рух».
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча (обновляется).
0:1, Борячук, 24
Лучшие моменты первого тайма
Удаление Рома, 58
1:1, Новак, 65
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Источник — Футбол 1/2/3
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