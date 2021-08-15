Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Арбитр давала карточки по каким-то странным критериям»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал поражение днепрян в матче против «Десны» (1:2).

- Несмотря на поражение, можем взять много положительного от этого поединка. Первый тайм не удался с точки зрения структуры контроля мяча, которое было запланировано. Из-за динамики паса и большого расстояния между игроками она не выходила. Ошибки в простых ситуациях позволяли сопернику проводить контратаки. И вместо прессинга при потере мяча мы бежали назад. Не попали в игру из-за мандража и ответственности поединка: игра за первое место, за лидерство. В перерыве сделали коррекцию, успокоили ребят. Теперь располагались ближе, начали второй тайм так, как планировали первый. А после удаления команда даже в меньшинстве против лидера УПЛ контролировала ход игры. Была хорошая динамика, появлялись моменты. И в меньшинстве на два игрока проявился такой характер, позволяющий гонять соперника. Могли и сравнять счет. Но сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство (главным арбитром матча была Екатерина Монзуль - прим. Sport.ua). Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки, по каким-то странным критериям... это не идет на пользу футболу. Мы можем проиграть три очка, но в пользу футбола, который хочет смотреть болельщик, такое не идет.

Своей команде могу сказать только то, что мы умерли, как мужики. Характер и хорошая игра сделали нас близкими к ничьей. Это был бы подвиг и толчок для нас. И компенсированное время не было сыграно полностью. Из-за судорог футболисты лежали, но не добавили ни секунды. Хотя мы знаем, что компенсированное время за такие остановки должно продолжаться. Сегодня было много факторов против нас.

- Первый тайм против Ворсклы и сегодня несколько похожи - не выходила игра. Это тенденция или следствие ощущения сверхбольшой ответственности, или недонастрой?

- Большая ответственность - тенденция в матчах против команд, борющихся за еврокубки. Напряженная ситуация была и против Ворсклы, и против Десны. Должны жить с этим и контролировать себя. Должны сделать выводы. Было много хорошего, но в первом тайме было много моментов, где мы сами ошибками в простых ситуациях давали им пространство. А контратаки через Тотовицкого, Калитвинцева, Безбородко являются их козырем. И когда даришь мячи, это идет на пользу сопернику. Ничего, идем дальше. Можем быть конкурентоспособными против всех команд УПЛ. Сегодня против лидера были лучшими в меньшинстве, держали все под контролем, прессинговали, были храбрыми и смелыми. Мы были близки к ничейному результату, и думаю, что наши болельщики могут гордиться нами.

- В следующем матче минус три игрока из-за травмы и удаления...

- Да, и еще не прошла проблема с травмой Лучкевича. После восстановления будем смотреть, кто жив. Сделаем анализ «Руха», и выберем лучшее из возможного. Играем дома перед болельщиками, и ребята, которые будут живы-здоровы, отдадут все возможное для победы.