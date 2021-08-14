Александр ПИХАЛЬОНОК: «Извиняюсь перед командой за удаление»

Хавбек «Днепра-1» - о своем удалении в поединке с «Десной» (1:2)

  • 14.08.2021 23:48
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Александр ПИХАЛЬОНОК: «Извиняюсь перед командой за удаление»
© СК Днепр-1

24-летний полузащитник не доиграл поединок в Чернигове из-за удаления.

— Сегодня было много эмоций на поле. Сейчас, когда уже прошло некоторое время после финального свистка, как в целом оценишь игру?
— В первом тайме мы играли не лучшим образом, было много брака, постоянно спешили. Но вышли на второй тайм и начали создавать моменты, после чего игра и перевернулась. Ну а дальше была одна красная карточка, вторая красная карточка ... На самом деле, сейчас очень трудно. Я извиняюсь перед командой за это удаление, но такие моменты бывают. Хорошо, что команда билась до последнего, и вполне ребята могли вырвать ничью, но все же уступили сопернику.

— Что же произошло в том эпизоде, когда ты получил красную карточку?
— С моей стороны просто была реакция на игровой момент, были эмоции, а футбол - это и есть эмоции. Но давать красную карточку в таком матче, да еще и вторую... трудно здесь оценить действия арбитрессы.

— Ты видел после этого гол Артема Довбика, который команда посвятила именно тебе?
— Да, я все это видел. Спасибо команде, поздравили. Я очень сильно это ценю, а они сегодня бились до конца. Очень им за это спасибо.

— Даже в большом численном меньшинстве казалось, что на поле желтых больше, чем синих ...
— Мы и когда с «Ворсклой» играли, то завершили матч 2:2, несмотря на то, что были в меньшинстве. Такое случается в футболе.

 

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Источник — СК Днепр-1

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