ПСЖ – Страсбур. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Страсбур».

«Начинается новый сезон чемпионата Франции. В том сезоне парижане стали вторыми Лиге 1, «Страсбур» финишировал 15-м. Также «ПСЖ» в новом сезоне сыграл матч за Суперкубок Франции и уступил в нем «Лиллю» (0:1).

59 раз встречались между собой соперники. 31 раз викторию одержали парижане и 11 раз победили игроки «Страсбура». Еще 17 поединков завершились вничью. В том сезоне у «Пари Сен-Жермен» не было проблем в матчах со «Страсбургом». Парижане дважды обыграли «Страсбур» со счетами 4:0 и 4:1.

«ПСЖ» усиливается и усиливается. Парижский гранд уже усилил свои ряды Лионелем Месси, Джанлуиджи Доннаруммой, Джорджиньо Вейналдумом, Серхио Рамосом, Ашрафом Хакими. Думаю, парижане должны любым составом без проблем обыграть «Страсбур». В домашней игре, думаю, это будет разгромная победа «ПСЖ», - сказал Бартулович.

Матч «ПСЖ» – «Страсбур» состоится 14-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».