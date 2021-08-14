1-й тур
Валенсия
1 : 0
Хетафе
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Солер забил пенальти. Валенсия переиграла Хетафе на старте Ла Лиги

Арбитр показал игрокам команд по одной красной карточке

  • 14.08.2021 00:54
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Солер забил пенальти. Валенсия переиграла Хетафе на старте Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 1-го тура чемпионата Испании «Валенсия» переиграла «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти в начале игры. Арбитр показал игрокам команд по одной красной карточке.

Лига 1. 1-й тур

«Валенсия»  «Хетафе»  1:0

Гол: Солер, 11 (пенальти).

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс (Рачич, 69), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа, Солер (Диакаби, 86), Черышев (Собрино, 77), Гонсалу Гедеш (Хасон, 86), Гомес.

«Хетафе»: Сория, Суарес (Дуро, 80), Даконам, Митрович (Витоло, 46), Кабако, Оливера, Максимович, Арамбарри, Аленья (Мата, 46), Рамирес (Масиас, 67), Энес Юнал (Кукурелья, 68).

Предупреждения: Васс, 13. Оливера, 31. Кабако, 38. Солер, 50. Гомес, 57. Хосе Гайя, 70. Хасон, 90+2. Альдерете, 90+6.

Удаления: Гильямон, 3 – Кабако, 76.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

13 августа. Валенсия. Стадион «Месталья».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности