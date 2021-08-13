КРИВЕНЦОВ: «Мы увидели уровень Шахтера, в которому надо стремиться»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче 4-го тура УПЛ:

«Наверное, все игры с участием «Шахтера» будут проходить по такому сценарию. Они будут владеть мячом большое количество времени, а остальные команды будут сами выбирать, как против них играть.

Мы попытались сегодня быть на мяче, насколько это возможно. Наш брак не позволял нам конвертировать наши выходы из обороны в первом тайме в полноценные атаки. Хочу поздравить «Шахтер» с победой и пожелать им удачи в противостоянии с «Монако». А мы увидели уровень, к которому будем стремиться. Жичиков и Крыськив не играли, для нас это две существенные потери, как оказалось.

Сейчас все мои мысли связаны с «Металлистом 1925». У нас очень интересный амбициозный проект. Конечно, я желаю своему родному «Шахтеру» удачи и быть всегда наверху во всех соревнованиях, в которых они участвуют. А мы будем шаг за шагом стремиться к такому уровню.

Ну, впереди много игр. Понятно, что любое противостояние имеет свой отдельный сценарий, следующую игру нельзя сравнивать с предыдущей. У нас команда играет в футбол, и мы будем продолжать это делать дальше. А как получится, узнаем следующим летом в конце чемпионата».