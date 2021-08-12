Лига конференций Q3. Стали известны пары 4-го раунда квалификации

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
Определены пары 4-го раунда (другое название – раунд плей-офф).
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Матчи 4-го раунда квалификации пройдут 19 и 26 августа.
Лига конференций 2021/22
Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа
Пары квалификации Q4 Лиги конференций, 19 и 26 августа
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Источник — Sport.ua
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