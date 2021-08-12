Лига конференций Q3. Стали известны пары 4-го раунда квалификации

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций

  • 12.08.2021 23:59
  • 1423 просмотра
  • 8 комментариев
Лига конференций Q3. Стали известны пары 4-го раунда квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фанаты в Любляне

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Определены пары 4-го раунда (другое название – раунд плей-офф).

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Матчи 4-го раунда квалификации пройдут 19 и 26 августа.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Пары квалификации Q4 Лиги конференций, 19 и 26 августа

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Серж пер
    online
      Серж пер, 13.08.2021 00:55
    +4
    Ёкарный Бабай, 13.08.2021 00:51
    Мы говно (с) Леонид Слуцкий
    Я больше легендарный анонс отсо...а помню.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.08.2021 00:51
    +8
    Серж пер, 13.08.2021 00:48
    Ниже, ниже спины
    Мы говно (с) Леонид Слуцкий
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 13.08.2021 00:48
    +7
    Ёкарный Бабай, 13.08.2021 00:46
    Братушки сербы воткнули нож в спину
    Ниже, ниже спины
    Ссылка
    Серж пер
    online
      Серж пер, 13.08.2021 00:48
    +5
    euro2012_za_2012euro, 13.08.2021 00:47
    Партизан прошел дальше в фееричной серии пенальти.
    Рекомендую её посмотреть.
    Джанаев был хорош Даже от спины пропускал
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.08.2021 00:47
    +9
    Партизан прошел дальше в фееричной серии пенальти.
    Рекомендую её посмотреть.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.08.2021 00:46
    +7
    Братушки сербы воткнули нож в спину
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 13.08.2021 00:45
    +8
    Сочи на йух! Мокши минус два!!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 13.08.2021 00:25
    0
    Ещё не все.
    Партизан 2:2 Сочи.
    111я минута
    Ссылка
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