Определился соперник Зари в квалификации Лиги Европы

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Определен соперник луганской «Зари» в Q4.

Австрийский клуб «Рапид» Вена по сумме двух матчей переиграл кипрский «Анортосис» (3:0 дома, 1:2 в гостях) и стал оппонентом луганчан в следующем раунде.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Матчи 4-го раунда квалификации пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок луганская команда проведет в Австрии, а в ответном – будет принимать соперников в Запорожье.

Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций. Еврокубковая осень для бронзовых призеров УПЛ точно гарантирована.

Лига Европы 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Анортосис (Кипр) – Рапид Вена (Австрия) – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Лафферти, 45+1, Русиас, 88 – Кара, 64.

Алашкерт (Армения) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 3:2 д.в. (первый матч – 0:0)

ХИК (Финляндия) – Нефтчи (Азербайджан) – 3:0 (первый матч – 2:2)

Жальгирис (Литва) – Мура (Словения) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Сент-Джонстон (Шотландия) – Галатасарай (Турция) – продолжается (первый матч – 1:1)

Селтик (Шотландия) – Яблонец (Чехия) – продолжается (первый матч – 4:2)

Результаты квалификации Q3 Лиги Европы

Пары квалификации Q4 Лиги Европы