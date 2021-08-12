Анортосис
2 : 1
Рапид Вена
12.08.2021, FT

Определился соперник Зари в квалификации Лиги Европы

Австрийский «Рапид» по сумме двух матчей переиграл кипрский «Анортосис»

  • 12.08.2021 21:59
  • 4445 просмотров
  • 9 комментариев
Определился соперник Зари в квалификации Лиги Европы
© ФК Рапид Вена

В Европе прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Определен соперник луганской «Зари» в Q4.

Австрийский клуб «Рапид» Вена по сумме двух матчей переиграл кипрский «Анортосис» (3:0 дома, 1:2 в гостях) и стал оппонентом луганчан в следующем раунде.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Матчи 4-го раунда квалификации пройдут 19 и 26 августа. Первый поединок луганская команда проведет в Австрии, а в ответном – будет принимать соперников в Запорожье.

Если команда Виктора Скрипника выиграет по итогам двухматчевого противостояния, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет – то в групповом этапе третьего по силе еврокубка, Лиги конференций. Еврокубковая осень для бронзовых призеров УПЛ точно гарантирована.

Лига Европы 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Анортосис (Кипр) – Рапид Вена (Австрия) – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Лафферти, 45+1, Русиас, 88 – Кара, 64.

Алашкерт (Армения) – Кайрат Алматы (Казахстан) – 3:2 д.в. (первый матч – 0:0)

ХИК (Финляндия) – Нефтчи (Азербайджан) – 3:0 (первый матч – 2:2)

Жальгирис (Литва) – Мура (Словения) – 0:1 (первый матч – 0:0)

Сент-Джонстон (Шотландия) – Галатасарай (Турция) – продолжается (первый матч – 1:1)

Селтик (Шотландия) – Яблонец (Чехия) – продолжается (первый матч – 4:2)

Результаты квалификации Q3 Лиги Европы

Пары квалификации Q4 Лиги Европы

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
      fedd1979, 12.08.2021 22:37
    0
    Ну, пасіба хоч "Рубіну"
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 12.08.2021 22:27
    +1
    О! Нам как раз нужно обгонять Австрию в рейтинге УЕФА.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 22:22
    +1
    whitese, 12.08.2021 22:14
    Торба будет, если будут ходить пешком, как Колос или будут перепуганные, как полтавчане. Если сыграют в свою игру, то вполне по силам пройти тот Рапид. Если не выигрывать у Рапида, то и нехрен в группе ЛЕ делать
    Однозначно
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 12.08.2021 22:14
    +1
    Прогнозовано. Так чи інакше, в Лізі Конференцій зіграють.
    Ссылка
    whitese
    online
      whitese, 12.08.2021 22:14
    +3
    Торба будет, если будут ходить пешком, как Колос или будут перепуганные, как полтавчане. Если сыграют в свою игру, то вполне по силам пройти тот Рапид. Если не выигрывать у Рапида, то и нехрен в группе ЛЕ делать
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 22:11
    +2
    Только Заря! Только победа!
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 12.08.2021 22:08
    +1
    *Днепра и Металлист ещё, разумеется.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 12.08.2021 22:08
    +3
    Рапид не Лейпциг и даже не Брага. Считаю шансы будут, но по традиции не особо верю в наших. За последнии 8 лет никто не смог преодолеть квалификацию(ДК и ШД не в счёт) и это оптимизма не добавляет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 22:05
    0
    Торба короче
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