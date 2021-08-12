Челси
1 : 1
(6:5)
Вильярреал
11.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Вильярреал – 1:1 (пен – 6:5). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка за Суперкубок УЕФА

  • 12.08.2021 00:59
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Челси – Вильярреал – 1:1 (пен – 6:5). Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 августа, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте прошел матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» выиграл у испанского «Вильярреала».

Смотрите видеообзор поединка: Челси – Вильярреал – 1:1 (пен – 6:5)

ГОЛ! 1:0. Хаким Зиеш, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Жерар Морено, 74 мин.

События матча
120+7' ГОЛ ! С пенальти забил Антонио Рюдигер (Челси).
120+6' ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Пулишич (Челси).
120+6' ГОЛ ! С пенальти забил Хуан Фойт (Вильярреал).
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
120+5' ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Раба (Вильярреал).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Мэйсон Маунт (Челси).
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Марио Гаспар (Вильярреал).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Челси).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Первис Эступинан (Вильярреал).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
73' ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
27' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
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Источник — Sport.ua

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