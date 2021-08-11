Евгений МАКАРЕНКО: «Рад, что на меня рассчитывают в Фехервар»

Украинский футболист – о переходе в венгерский клуб

  • 11.08.2021 12:29
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Евгений МАКАРЕНКО: «Рад, что на меня рассчитывают в Фехервар»
© Инстаграм Вадима Шаблия

Новичок «Фехервара» Евгений Макаренко прокомментировал подписание контракта с венгерским клубом.
 
«Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в «Фехервара». Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. Я много разговаривал с Иваном Петряком и на данный момент хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря другим здешним украинским футболистами – Игорю Харатину и Александру Зубкову.
 
Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии», – сказал Макаренко.

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Источник — ФК МОЛ Види

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