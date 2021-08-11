Евгений МАКАРЕНКО: «Рад, что на меня рассчитывают в Фехервар»

Новичок «Фехервара» Евгений Макаренко прокомментировал подписание контракта с венгерским клубом.



«Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в «Фехервара». Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе. Я много разговаривал с Иваном Петряком и на данный момент хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря другим здешним украинским футболистами – Игорю Харатину и Александру Зубкову.



Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии», – сказал Макаренко.