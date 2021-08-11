ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по системе 2+1

Французский гранд усилился звездой футбола

  • 11.08.2021 08:55
  • 3570 просмотров
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по системе 2+1
© ФК ПСЖ. Лионель Месси

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.

Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.

«Клуб «Пари Сен-Жермен» рад объявить о подписании с Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год», - говорится в заявлении клуба.

Сам Месси также прокомментировал подписание контракта с ПСЖ.

«Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс», - сказал он.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.

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Источник — ФК ПСЖ

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 09:51
    0
    Vlad Rasevski, 11.08.2021 09:45
    Які ТВ-канали будуть транслювати матч Шахтара проти Монако, Зорі -Рапід ?
    Это уже плей оф.
    А значит оф. Трансляторы.
    Мегого и воля в Украине.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 09:50
    +1
    Вот это мегого чувствовали просто чемп Франции показывать.
    Блин красава Черновецкий
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 11.08.2021 09:45
    0
    Які ТВ-канали будуть транслювати матч Шахтара проти Монако, Зорі -Рапід ?
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 11.08.2021 09:43
    -1
    Мессі молодець і думаюча людина (чи він чи його оточення). Йому 34. Щоб показати себе треба слабший чемпіонат, який дозволить зосередиться на матчах ЛЧ. таким чином він може ще 2-3 роки феєрити. І це без сарказму, а з врахуванням фізичного старіння футболіста.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 11.08.2021 09:42
    +1
    во Франции ему будет комфортно, будут здесь ещё умники , которые скажут : " А вот в АПЛ поиграй" ...играл и не раз...только против топов, и много раз выходил победителем..не замыкая в пустые, или точку пробивая..
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 11.08.2021 09:41
    +2
    Ну если и с этим составом не выиграют ЛЧ, то арабу надо завязывать с футболом.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 11.08.2021 09:39
    0
    ПСЖ осталось подписать Роналду и Холанда. Хотя вряд ли и это поможет выиграть ЛЧ.
    Ссылка
    GeloN83
    online
      GeloN83, 11.08.2021 09:33
    +3
    щож... спостерегаємо... за "ПСЖ" не вболіватиму... тільки за Лео...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.08.2021 09:23
    +3
    Ну посмотрим что этот трансфер даст ПСЖ
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 11.08.2021 09:10
    +3
    Рамос фоткал по любому
    Ссылка
    Taksiarh
    online
      Taksiarh, 11.08.2021 09:07
    -4
    Все одно лігу не візьмете
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