ОФИЦИАЛЬНО. Месси подписал контракт с ПСЖ по системе 2+1

Лионель Месси подписал контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Футболист согласился на двухлетний контракт.

Контракт предусматривает продление действия соглашения еще на один год.

«Клуб «Пари Сен-Жермен» рад объявить о подписании с Лео Месси двухлетнего контракта с возможностью продления на третий год», - говорится в заявлении клуба.

Сам Месси также прокомментировал подписание контракта с ПСЖ.

«Я рад начать новую главу своей карьеры в ПСЖ. Все в клубе отвечает моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле в Парк де Пренс», - сказал он.

Напомним, Месси, чтобы остаться в «Барселоне», был готов согласиться на существенное понижение зарплаты в 2 раза. Но клуб все равно не смог оформить сделку из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги.

Ранее стало известно, что 34-летний аргентинец будет выступать за парижан под игровым номером 30.