Шахтер Караганда – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч квалификации Лиги конференций

  • 10.08.2021 18:18
  • 1318 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер Караганда – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Колос

Сегодня «Колос» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций на выезде играет с «Шахтером» из Караганды. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Состав «Колоса»: Волынец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Богданов, Милько, Костышин, Ильин, Диего, Ситчинава

Запас: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Сакив, Нуриев, Задоя, Нгамба, Чурко, Лысенко

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор первого тайма:

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Марченко
    online
      Сергей Марченко, 10.08.2021 17:51
    +1
    Ліги конференцій -так скоро УЕФА дойдет до какой-то Лиги конгламираций, где будут участвовать команды занявшие последнее и предпоследнее место в своих чемпионатах.....
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