Нива Тернополь – Олимпик – 0:0. На стадионе Шухевича. Видеообзор матча

8 августа прошел поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеообзор матча: «Нива» Тернополь – «Олимпик» Донецк – 0:0.
Незабитый пенальти, Нива Т, 66 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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