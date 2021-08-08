3-й тур
Заря
0 : 1
Динамо Киев
73’   ТВ-трансляция: 

Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ в Запорожье

  • 08.08.2021 19:52
  • 1349 просмотров
  • 0 комментариев
Заря – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© ФК Динамо Киев

8 августа в Запорожье проходит матч 3-го тура УПЛ, в котором играют «Заря» и «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Заря  Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Александр Сирота, 18 мин.

События матча
17' ГОЛ ! Мяч забил Александр Сирота (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

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