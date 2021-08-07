Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айном из ОАЭ

47-летний специалист, скорее всего, подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1

  • 07.08.2021 20:23
  • 1143 просмотра
  • 12 комментариев
Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айном из ОАЭ
© Instagram. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров разорвал контракт с клубом «Аль-Айном» из ОАЭ, информирует Футбол News.

47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.

Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что ему даже не предлагали возглавить национальную команду, а Ребров изначально был приоритетным вариантом.

Также Маркевич объявил об уходе с поста председателя комитета национальных сборных УАФ, в котором проработал 5 лет.

 
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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:41
    0
    Зашел на
    https://twitter.com/alainfcae_en/status/1424057320607203336
    Твиттер Аль Айна - матч похоже есть и аль-Айн вроде даже выигрывает 1-0 пока , и пишут что ==Тренер команды Сергей Ребров в товарищеском матче против испанского клуба Union Deportivo Alzerа==
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 07.08.2021 20:40
    0
    sashav2007, 07.08.2021 20:32
    Кинули Маркевича, як завжди при цій владі.
    Якщо хтось забув, то Павелко з попередньої влади). А Сергію тільки успіхів!
    Ссылка
    micha(ZAKARPATTJA)
    online
      micha(ZAKARPATTJA), 07.08.2021 20:40
    0
    Boss, 07.08.2021 20:37
    А чего все так радуются Реброву?
    Я сомневаюсь что он сможет
    Скажу свою думку. Мабуть з українських тренерів він один з кращих.
    І я думаю він буде краще за Шевченка.
    Він реально думаючий тренер.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 07.08.2021 20:39
    0
    Ну наконец-то
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.08.2021 20:38
    0
    ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:34
    Я не знаю що він там розірвав, але щойно прочитав що він вивів Аль Айн на контрольний матч
    Будет совмещать
    Ссылка
    Boss
      Boss, 07.08.2021 20:37
    0
    А чего все так радуются Реброву?
    Я сомневаюсь что он сможет
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.08.2021 20:36
    0
    ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:34
    Я не знаю що він там розірвав, але щойно прочитав що він вивів Аль Айн на контрольний матч
    ну мабуть на прощальний матч
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 07.08.2021 20:34
    +1
    Я не знаю що він там розірвав, але щойно прочитав що він вивів Аль Айн на контрольний матч
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 07.08.2021 20:34
    -1
    Серёга вся украина тебя ждёт!
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    dimonchik22
      dimonchik22, 07.08.2021 20:32
    +1
    WELCOME!
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    romstein
      romstein, 07.08.2021 20:32
    +2
    Тепер чекаємо офіційного призначення.
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    sashav2007
    online
      sashav2007, 07.08.2021 20:32
    -1
    Кинули Маркевича, як завжди при цій владі.
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