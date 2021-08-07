Путь в сборную открыт. Ребров разорвал контракт с клубом Аль-Айном из ОАЭ

Украинский специалист Сергей Ребров разорвал контракт с клубом «Аль-Айном» из ОАЭ, информирует Футбол News.
47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.
Ранее 70-летний специалист Мирон Маркевич рассказал, что ему даже не предлагали возглавить национальную команду, а Ребров изначально был приоритетным вариантом.
Также Маркевич объявил об уходе с поста председателя комитета национальных сборных УАФ, в котором проработал 5 лет.
Источник — Футбол 1/2/3
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https://twitter.com/alainfcae_en/status/1424057320607203336
Твиттер Аль Айна - матч похоже есть и аль-Айн вроде даже выигрывает 1-0 пока , и пишут что ==Тренер команды Сергей Ребров в товарищеском матче против испанского клуба Union Deportivo Alzerа==
Я сомневаюсь что он сможет
І я думаю він буде краще за Шевченка.
Він реально думаючий тренер.
Я сомневаюсь что он сможет
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