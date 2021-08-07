Соболь забил гол за Брюгге, но VAR его отменила

«Брюгге» сыграл вничью с «Серкль Брюгге» в матче 3-го тура чемпионата Бельгии. Игра закончилась со счетом 1:1.
Отметим, что на 45-й минуте украинец Эдуард Соболь забил мяч, но он был отменен после просмотра рефери VAR.
Чемпионат Бельгии, 3-й тур
«Брюгге» – Серкль Брюгге» – 1:1
Голы: Вормер, 35 – Рубіо, 9.
Таким образом, обе команды набрали по 5 очков, расположившись на втором и третьем местах соответственно.
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Источник — Sport.ua
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