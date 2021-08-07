Соболь забил гол за Брюгге, но VAR его отменила

«Брюгге» сыграл вничью с «Серкль Брюгге» в матче 3-го тура чемпионата Бельгии. Игра закончилась со счетом 1:1.

Отметим, что на 45-й минуте украинец Эдуард Соболь забил мяч, но он был отменен после просмотра рефери VAR.

Чемпионат Бельгии, 3-й тур

«Брюгге» – Серкль Брюгге» – 1:1

Голы: Вормер, 35 – Рубіо, 9.

Таким образом, обе команды набрали по 5 очков, расположившись на втором и третьем местах соответственно.

Смотрите также: ВИДЕО. Вот это страйк! Соболь принес Брюгге победу в матче в Бельгии.