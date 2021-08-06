Форвард Леон Бэйли рад, что перешел из немецкого «Байера» в английскую «Астон Виллу».
23-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до 2025 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 млн евро. Именно столько составила сумма сделки, по неофициальной информации.
Леон Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В минувшем сезоне он сыграл 30 матчах Бундеслиги, в которых забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.
It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021
What will @LeonBailey bring to Aston Villa? 🤔— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021
"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." 🔥#WelcomeLeon
Источник — Sport.ua
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