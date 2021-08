Форвард Леон Бэйли рад, что перешел из немецкого «Байера» в английскую «Астон Виллу».

23-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 млн евро. Именно столько составила сумма сделки, по неофициальной информации.

Леон Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В минувшем сезоне он сыграл 30 матчах Бундеслиги, в которых забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

What will @LeonBailey bring to Aston Villa? 🤔



"I'm always there for the team whenever the team needs me, and always put on a great show for the fans." 🔥#WelcomeLeon