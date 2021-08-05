5 августа проходит первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют «Колос» из Ковалевки и «Шахтер» из Караганды. Начало встречи – в 21:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Шахтер Караганда. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Источник — Sport.ua
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