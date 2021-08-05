Источник: Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ на стадионе Динамо

В случае прохода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» хочет провести домашний матч против «Монако» или пражской «Спарты» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Может быть, руководство «Шахтер» и в самом деле хочет сыграть матч с «Монако» в Харькове, как утверждает Игорь Цыганык. Но почему-то обратилось с такой просьбой на стадион им. Лобановского. Не самое умное решение. Да и хотелось бы посоветовать пройти сначала бельгийцев. Точно уверены?», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за того, что на нем пройдет праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.

Для того, чтобы пройти в раунд плей-офф квалификации, «Шахтеру» нужно пройти «Генк». Первый матч на выезде команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.

«Монако» выиграл первый матч в Праге со счетом 2:0.

