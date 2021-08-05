Источник: Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ на стадионе Динамо

Звучит очень странно

  • 05.08.2021 17:20
  • 3474 просмотра
  • 82 комментария
Источник: Шахтер хочет провести матч плей-офф ЛЧ на стадионе Динамо
© ФК Динамо Киев

В случае прохода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» хочет провести домашний матч против «Монако» или пражской «Спарты» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Может быть, руководство «Шахтер» и в самом деле хочет сыграть матч с «Монако» в Харькове, как утверждает Игорь Цыганык. Но почему-то обратилось с такой просьбой на стадион им. Лобановского. Не самое умное решение. Да и хотелось бы посоветовать пройти сначала бельгийцев. Точно уверены?», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» не сможет провести домашний поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за того, что на нем пройдет праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.

Для того, чтобы пройти в раунд плей-офф квалификации, «Шахтеру» нужно пройти «Генк». Первый матч на выезде команда Роберто Де Дзерби выиграла 2:1.

«Монако» выиграл первый матч в Праге со счетом 2:0.
 

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    online
      DK1961, 05.08.2021 18:24
    +1
    Источник: ржавые хотят переименовать Киев в Юзовку и выселить всех киевлян из Киева. На их место будут селить жителей непризнанных республик
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:23
    +2
    Что то ордловчане все резко заглохли. Какой беженец первым пикнет?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:22
    +2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 18:19
    Ну конечно. Сейчас Донецк- то гетто. Про остальное ОРДЛО и говорить нечего.
    Там людей уже и нет. Одни орки и твари остались
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 18:22
    +2
    RomanEnakievo, 05.08.2021 18:21
    Так ты платишь за свет, или нет? Это нереально сложный вопрос для тебя. Наверное родители платят, да?
    Он ещё от вопросов про опыт с женщинами не отошёл , Виты его следующим добиваешь
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 18:21
    +2
    RomanEnakievo, 05.08.2021 18:11
    Как думаешь, донецким рады в Киеве?. Все плакаты шахтеровские за день посрезали и сожгли
    Против адекватных донецких никто ничего не имеет
    Копанка же никому не нужная
    Ей даже гимн придумали песню Шнура взяли « Ехай На….»
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:21
    -1
    Maks___7777., 05.08.2021 18:19
    Понятно шпрот что у тебя свечи за неуплату отрезали тебе свет на Троещине в будке твоей
    Так ты платишь за свет, или нет? Это нереально сложный вопрос для тебя. Наверное родители платят, да?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:20
    +2
    Bulba_sumkin, 05.08.2021 18:18
    Пока что на дренамовских стадионах и не играли) НСК государственный, так что свои фантазии оставь при себе)
    Донецких бомжар гоняют как собак дворовых. С Днонецка выбили, со Львова погнали с позором, с Харькова срачами выперли. Теперь по Киеву гоняют негров. Все плакаты шахтеровские срезают и сжигают. Красота
    Ссылка
    __Funny_Cat__
      __Funny_Cat__, 05.08.2021 18:20
    +3
    Bulba_sumkin, 05.08.2021 18:18
    Пока что на дренамовских стадионах и не играли) НСК государственный, так что свои фантазии оставь при себе)
    Вообще никакого чувства достоинства у ржавых нету , их гонят , а они :» ну пустите на пааАжалуйста»
    Мне было бы стыдно , если бы ДК побиралось по Донецку .
    —-
    Государственный , но из-за огромной общей истории с ДК - стал уже родным
    шахтеру не понять
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 05.08.2021 18:19
    +3
    RomanEnakievo, 05.08.2021 18:12
    Самое странное, что большинство донецких бояться признаваться, что они донецкие. Все киевляне, поголовно. Неужели быть донецким - это так стыдно?
    Ну конечно. Сейчас Донецк- то гетто. Про остальное ОРДЛО и говорить нечего.
    Ссылка
    Maks___7777.
    online
      Maks___7777., 05.08.2021 18:19
    -3
    RomanEnakievo, 05.08.2021 18:17
    Ты за свет не платишь? Мамка с папкой платят? Или у вас свечи?
    Понятно шпрот что у тебя свечи за неуплату отрезали тебе свет на Троещине в будке твоей
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:18
    +2
    Maks___7777., 05.08.2021 18:17
    Твоими же деньгами шпротина что ты за свет платишь сурку и заплатят
    Ты за свет не платишь??))
    Ссылка
    Bulba_sumkin
      Bulba_sumkin, 05.08.2021 18:18
    -3
    __Funny_Cat__, 05.08.2021 17:34
    Задолбали побираться по стадионам Чемпиона .
    Пусть Суркис им в ответе адресок Банникова скинет
    Пока что на дренамовских стадионах и не играли) НСК государственный, так что свои фантазии оставь при себе)
    Ссылка
    Maks___7777.
    online
      Maks___7777., 05.08.2021 18:17
    -2
    RomanEnakievo, 05.08.2021 18:16
    Интересно, на какую сумму суркис разведет рыжего убийцу на аренде?
    Твоими же деньгами шпротина что ты за свет платишь сурку и заплатят
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:17
    +1
    Maks___7777., 05.08.2021 18:16
    100% ещё будут возмущается дынамовцы разпятилетние за долги за свет и базу заберём
    Ты за свет не платишь? Мамка с папкой платят? Или у вас свечи?
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 05.08.2021 18:17
    +1
    Та ні, якщо змінять назву на "Землекопач" (Київ) - хай собі грають на здоров'я
    Ссылка
    Maks___7777.
    online
      Maks___7777., 05.08.2021 18:16
    -3
    Jop12, 05.08.2021 18:12
    Олимпийский уже забрали у муссоров ,раздевалку и офис свою делает Шахтер))нужно ещё и на стадионе Динамо раздевалку и офис сделать )))
    100% ещё будут возмущается дынамовцы разпятилетние за долги за свет и базу заберём
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:16
    +1
    Интересно, на какую сумму суркис разведет рыжего убийцу на аренде?
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:15
    +2
    Jop12, 05.08.2021 18:12
    Олимпийский уже забрали у муссоров ,раздевалку и офис свою делает Шахтер))нужно ещё и на стадионе Динамо раздевалку и офис сделать )))
    Ты говоришь, что Олимпийский ваш. Так почему там будет концерт, а не ваш матч? У вас даже никто не спрашивал.
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 05.08.2021 18:14
    +2
    гнать гоном на маріуполь
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 05.08.2021 18:14
    +2
    Jop12, 05.08.2021 18:12
    Олимпийский уже забрали у муссоров ,раздевалку и офис свою делает Шахтер))нужно ещё и на стадионе Динамо раздевалку и офис сделать )))
    А свое вернуть не хотите? Вы только все просыраете, а завоёвывать только ртом умеете. Не зря вас чечены вырезают, а те, кто убежал из ордло стали никчёмным беженцами.
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