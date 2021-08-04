Трабзонспор готов улучить предложение Днепру-1 по Довбику

Руководство «Трабзонспора» рассматривает возможность улучшения предложения «Днепру-1» по трансферу украинского форварда Артема Довбика.

После стартового предложения в 3,5 миллиона евро, которое также предусматривало процент от последующей перепродажи игрока, не удовлетворившего «Днепр-1», боссы турецкого клуба готовы повысить ставки.

«Трабзонспор» готовится предложить «Днепру-1» за Довбика 4,5 или 5 миллионов евро и надеется, что этого будет достаточно, чтобы опередить «Шахтер» и «Андерлехт», которые также интересуются футболистом.

По данным турецких СМИ, «Днепр-1» заинтересован в продаже Довбика за рубеж, чтобы не усиливать «Шахтер», однако если предложение представителя УПЛ будет на порядок выгоднее с экономической точки зрения, то именно оно будет принято в конечном итоге.

Сам Довбик не прочь продолжить карьеру в Турции, а «Днепр-1», согласно сведениям Sport.ua, хотел бы выручить за него около 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.