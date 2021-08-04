Трабзонспор готов улучить предложение Днепру-1 по Довбику

Турецкий клуб очень хочет заполучить украинского форварда

  • 04.08.2021 19:53
  • 2999 просмотров
  • 4 комментария
Трабзонспор готов улучить предложение Днепру-1 по Довбику
© Instagram. Артем Довбик

Руководство «Трабзонспора» рассматривает возможность улучшения предложения «Днепру-1» по трансферу украинского форварда Артема Довбика.

После стартового предложения в 3,5 миллиона евро, которое также предусматривало процент от последующей перепродажи игрока, не удовлетворившего «Днепр-1», боссы турецкого клуба готовы повысить ставки.

«Трабзонспор» готовится предложить «Днепру-1» за Довбика 4,5 или 5 миллионов евро и надеется, что этого будет достаточно, чтобы опередить «Шахтер» и «Андерлехт», которые также интересуются футболистом.

По данным турецких СМИ, «Днепр-1» заинтересован в продаже Довбика за рубеж, чтобы не усиливать «Шахтер», однако если предложение представителя УПЛ будет на порядок выгоднее с экономической точки зрения, то именно оно будет принято в конечном итоге.

Сам Довбик не прочь продолжить карьеру в Турции, а «Днепр-1», согласно сведениям Sport.ua, хотел бы выручить за него около 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик уже провел 2 матча в рамках УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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Источник — Karadeniz Gazetesi

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 20:57
    0
    Vladislav Pohily, 04.08.2021 20:44
    Не можу відповісти. Але чемп Туреччини якось не виглядає хорошим трампліном для подальшого прогресу. Можливо й помиляюсь, не дуже слідкую за цим чемпіонатом.
    Как поглядеть в общем
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 04.08.2021 20:44
    +2
    Alex86 1, 04.08.2021 20:14
    Лучше сидеть в Днепре?
    Не можу відповісти. Але чемп Туреччини якось не виглядає хорошим трампліном для подальшого прогресу. Можливо й помиляюсь, не дуже слідкую за цим чемпіонатом.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.08.2021 20:14
    0
    Vladislav Pohily, 04.08.2021 20:13
    Тільки не зрозуміло навіщо самому Довбику цей перехід...
    Лучше сидеть в Днепре?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 04.08.2021 20:13
    +2
    Тільки не зрозуміло навіщо самому Довбику цей перехід...
    Ссылка
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