Результаты Q3 ЛЧ. Кто сыграет против Шахтера? Монако почти решил задачу

В Европе проходят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Донецкий «Шахтер» выиграл на выезде у бельгийского «Генка» (2:1). Решающий гол забил бразилец Алан Патрик.

ПСВ и «Монако» одержали убедительные победы и почти решили задачу выхода в Q4. Кстати, именно «Монако» может стать следующим соперником «горняков» в последнем раунде квалификации ЛЧ.

«Шериф» из Молдовы под руководством Юрия Вернидуба играет в Q3 ЛЧ против «Црвены Звезды» из Сербии.

Украинец Игорь Пластун вышел в основе за болгарский «Лудогорец» в игре против команды «Олимпиакос» из Греции.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига чемпионов 2021/22

3-й раунд квалификации

Первые матчи, 3 августа

20:00. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1

Голы: Риекс, 47, Бирманчевич, 48 – Дэвис, 90+5.

20:00. Спарта Прага (Чехия) – Монако (Франция) – 0:2

Голы: Тчуамени, 37, Фолланд, 59.

21:00. Генк (Бельгия) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2

Голы: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен), Алан Патрик, 81.

21:00. ПСВ (Нидерланды) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:0

Голы: Мадуэке, 19, Гетце, 29, Гакпо, 32.

21:00. ЧФР Клуж (Румыния) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1

Голы: Манеа, 4 – Сьерро, 90+3.

22:00. Олимпиакос (Греция) – Лудогорец (Болгария)

22:00. Црвена Звезда (Сербия) – Шериф (Молдова)