Во вторник, 2 августа, состоится матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Генк» примет донецкий «Шахтер».
Матч пройдет в Генке на стадионе «Луминус Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
«Генк» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Генк» – «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Генк» – «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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