Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоится 2 августа в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне.

В жеребьевке Q4 примет участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк.



Потенциальные соперники для Шахтера в Q4 ЛЧ

Победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия)

Победитель пары ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)

Процедура жеребьевки Q4 ЛЧ

В результате жеребьевки будут сформированы 6 пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще 10 определятся по итогам третьего отборочного раунда.

Будут проведены две жеребьевки: одна для 8 пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для 4 пар, которые идут по Пути представителей лиг.

Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.

Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.



Матчи Q4 ЛЧ пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч – 22:00 по Киеву. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка пройдет 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 27 августа).

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

17/18 и 24/25 августа

Путь чемпионов

Сеяные

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)

Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)

Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

Несеяные

ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)

Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)

Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)

Брондбю (Дания)

Путь представителей лиг

Сеяные

Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)

(Украина) Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)

Несеяные