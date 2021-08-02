Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 2 августа в 13:00 по Киеву

  • 02.08.2021 07:25
  • 1833 просмотра
  • 2 комментария
Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
© УЕФА

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоится 2 августа в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне. 

В жеребьевке Q4 примет участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк.

Потенциальные соперники для Шахтера в Q4 ЛЧ

  • Победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
  • Победитель пары ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)

Процедура жеребьевки Q4 ЛЧ

В результате жеребьевки будут сформированы 6 пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще 10 определятся по итогам третьего отборочного раунда.

Будут проведены две жеребьевки: одна для 8 пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для 4 пар, которые идут по Пути представителей лиг.

Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.

Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.

Матчи Q4 ЛЧ пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч – 22:00 по Киеву. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка пройдет 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 27 августа).

📺 Видеотрансляция

Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов

17/18 и 24/25 августа

Путь чемпионов

Сеяные

  • Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
  • Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)

Несеяные

  • ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
  • Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
  • Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
  • Брондбю (Дания)

Путь представителей лиг

Сеяные

  • Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
  • Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)

Несеяные

  • Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
  • ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.08.2021 07:55
    0
    Буде ПСВ. Аналогія із минулим роком Динамо. Тоді такж були нідерландці і бельгійці. Правда в іншій послідовності. Наразі треба для початку пройти Генк.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 07:49
    0
    Монако/ПСВ - Генк/кротохвойды - ппц пушным даже если бельгийцев пройдут, а дальше всякие янг бойзы и яблонцы
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 02.08.2021 07:55
    0
    Буде ПСВ. Аналогія із минулим роком Динамо. Тоді такж були нідерландці і бельгійці. Правда в іншій послідовності. Наразі треба для початку пройти Генк.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 02.08.2021 07:49
    0
    Монако/ПСВ - Генк/кротохвойды - ппц пушным даже если бельгийцев пройдут, а дальше всякие янг бойзы и яблонцы
    Ссылка
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