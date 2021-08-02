Соперник для Шахтера. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Жеребьевка раунда 4-го раунда квалификации Q4 (он же раунд плей-офф) Лиги чемпионов 2021/22 состоится 2 августа в 13:00 по Киеву в Доме европейского футбола в Ньоне.
В жеребьевке Q4 примет участие донецкий Шахтер, которому сначала нужно пройти в Q3 бельгийский Генк.
Потенциальные соперники для Шахтера в Q4 ЛЧ
- Победитель пары Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
- Победитель пары ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
Процедура жеребьевки Q4 ЛЧ
В результате жеребьевки будут сформированы 6 пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще 10 определятся по итогам третьего отборочного раунда.
Будут проведены две жеребьевки: одна для 8 пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая – для 4 пар, которые идут по Пути представителей лиг.
Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.
Для жеребьевки будут подготовлены чаши для сеяных и несеяных команд. Из каждой чаши достанут по одному шару, поместят в пустую чашу посередине и перемешают. Команда, название которой достанут из центральной чаши первой, проведет первый матч дома.
Матчи Q4 ЛЧ пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч – 22:00 по Киеву. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка пройдет 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 27 августа).
Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
17/18 и 24/25 августа
Путь чемпионов
Сеяные
- Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Динамо Загреб (Хорватия) / Легия (Польша)
- Ференцварош (Венгрия) / Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция) / Лудогорец (Болгария)
Несеяные
- ЧФР Клуж (Румыния) / Янг Бойз (Швейцария)
- Црвена Звезда (Сербия) / Шериф (Молдова)
- Мальме (Швеция) / Рейнджерс (Шотландия)
- Брондбю (Дания)
Путь представителей лиг
Сеяные
- Генк (Бельгия) / Шахтер (Украина)
- Спартак (Россия) / Бенфика (Португалия)
Несеяные
- Монако (Франция) / Спарта (Чехия)
- ПСВ (Нидерланды) / Мидтьюлланд (Дания)
Источник — Sport.ua
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