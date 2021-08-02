2-й тур
Ингулец
0 : 2
Заря
45’   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Заря – 0:2. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.08.2021 19:25
  • 4435 просмотров
  • 9 комментариев
Ингулец – Заря – 0:2. LIVE
© ФК Ингулец

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 0:2

Кочергин, 6, 7

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Павлов, Салем, Полегенько – Шишка, Коробенко, Запорожец – Гопей, Ситало.

Запасные: Шуст, Шарай, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.

«Заря»: Шевченко – Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Фаворов – Назарина – Кочергин, Громов, Булеца – Аллахьяр, Шахаб.

Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Цвек, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Гладкий.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.

44 мин. Гальчук смело бросился в ноги Аллахьяру на выходе к левой границе штрафной, но сыграл в мяч.

42 мин. МОМЕНТ! Гопей сбросил мяч на Запорожца из левого фланга штрафной, но удар в касание прошел мимо дальней штанги.

40 мин. Черпаком с правого фланга штрафной Назарина отправил мяч за лицевую.

37 мин. Ковалев сумел на ближней штанге накрыть прострел Громова с правого фланга до удара Шахаба.

36 мин. Высокая подача с левого фланга от Опанасенко была перехвачена соперниками в центр штрафной.

34 мин. Ковалев махнул ногой мимо мяча при завершении подачи со штрафного на правом фланге в район дальней штанги.

32 мин. Громов совершил накладку против Ситало у левого угла своей штрафной.

30 мин. МОМЕНТ! Кочергин с левого фланга штрафной пробил в ближний угол, после ухода от Салема, но Гальчук парировал.

29 мин. Булеца с левого фланга решил вскрывать штрафную пасом низом, но партнеры не поверили.

26 мин. МОМЕНТ! Шахаб головой с нескольких метров до ворот замыкал подачу Хомченовского с левого фланга, но попал в голкипера!

23 мин. Фаворов смело подставил грудь под удар Ковалева со средней дистанции в левом полуфланге атаки.

21 мин. Контролирует мяч Ингулец в центре поля.

19 мин. МОМЕНТ! Опанасенко резким ударом с левого фланга ловил Шевченко на выходе из ворот, но голкипер справился!

19 мин. Неудачная попытка Хомченовского пасом с левого фланга вскрыть оборону.

16 мин. Удар Громова из центральной зоны перед штрафной был блокирован, после чего Аллахьяр оказался в оффсайде при отскоке.

14 мин. МОМЕНТ! От левого угла штрафной пробил прямиком в руки Шевченко у ближней штанги!

12 мин. Громов в центре поля выиграл верх, однако скинул в оффсайд для Шахаба.

10 мин. Аллахьяр влез в оффсайд при передаче Громова на левый фланг контратаки.

 7 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Аллахьяр в левом фланге атаки перехватил неудачный пас Гальчука из штрафной, покатил вдоль штрафной, а Громов сбросил под расстрел для Кочергина!

 6 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кочергин хлестко пробил под перекладину, завершив отскок от защитника в зону перед штрафной при подаче углового с правого фланга!

5 мин. МОМЕНТ! Аллахьяр принял в левом фланге штрафной заброс из глубины, после чего пробил низом, но Гальчук парировал!

3 мин. Гопей не смог вовремя ускориться под передачу на правый фланг атаки.

1 мин. Аллахьяр не успел выскочить на отскок в правом фланге чужой штрафной раньше голкипера.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

    

В понедельник, 2-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Подопечные Виктора Скрипника вновь начали сезон с поражения на своем поле, в результате чего испортили настроение собственным болельщикам, которые были вынуждены прокручивать в памяти неприятные воспоминания. Да и уступили «мужики» при этом «Александрии» (0:1) – одному из своих давних оппонентов на внутренней арене. Коллектив Александра Лавриненко тоже свою первую игру в новом сезоне проиграл, попав под дебютную пробу пера Роберто Де Дзерби и его донецкого «Шахтера» (1:2). «Ингулец» начал отношения с «Зарей» с победы в Кубке Украины-2018/19, на своем пути к финалу, а смогут ли козаки стартовать с подобного успеха в этом сезоне?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Igor-fanDK
      Igor-fanDK, 02.08.2021 20:09
    -1
    Заря молодцы, ща ещё забьют парочку и повторят подвиг киевского клуба надо перед игрой в ЛЕ набраться уверенности и психологически настроиться и сегоднешняя победа поспособствует этому
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.08.2021 20:07
    0
    akleso95, 02.08.2021 19:47
    Ну очень зря. Преждевременное мячеизвержение перед Динамо. Значит там будет 0:3.)
    А запорожец Иванов клал на запорожскую Зарю, лишь бы Динамо плохо было. Какой же ты тошнила престарелый
    Ссылка
    Real20
    online
      Real20, 02.08.2021 20:06
    +3
    Вперед Заря🖤🤍
    Ссылка
    akleso95
      akleso95, 02.08.2021 20:02
    -1
    Шахаб нубяра. Это так и в УЕФА будет в упор лупить?
    Ссылка
    akleso95
      akleso95, 02.08.2021 19:47
    -1
    Ну очень зря. Преждевременное мячеизвержение перед Динамо. Значит там будет 0:3.)
    Ссылка
    whitebell81
      whitebell81, 02.08.2021 19:44
    0
    колхоз под каток попал
    Ссылка
    FredBear
      FredBear, 02.08.2021 19:42
    0
    Zhez53, 02.08.2021 19:34
    Состав у Зари атакующий. Похоже, будет много голов...
    да
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 02.08.2021 19:34
    +2
    Состав у Зари атакующий. Похоже, будет много голов...
    Ссылка
    akleso95
      akleso95, 02.08.2021 15:54
    -4
    Если Минай обыграл (опять) Александрию, то что мешает Ингульцу обыграть Зарю на 90+3 мин.?
    За Петрово!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности