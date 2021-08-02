Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Ингулец» – «Заря» - 0:2



Кочергин, 6, 7

«Ингулец»: Гальчук – Опанасенко, Ковалев, Павлов, Салем, Полегенько – Шишка, Коробенко, Запорожец – Гопей, Ситало.

Запасные: Шуст, Шарай, Плохотнюк, Козак, Бартулович, Коваленко, Асмелаш, Поспелов, Мельничук.

«Заря»: Шевченко – Хомченовский, Имереков, Вернидуб, Фаворов – Назарина – Кочергин, Громов, Булеца – Аллахьяр, Шахаб.

Запасные: Мацапура, Руфати, Снурницын, Цвек, Нагнойный, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Гладкий.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).



45 мин. Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через одну минуту.



44 мин. Гальчук смело бросился в ноги Аллахьяру на выходе к левой границе штрафной, но сыграл в мяч.



42 мин. МОМЕНТ! Гопей сбросил мяч на Запорожца из левого фланга штрафной, но удар в касание прошел мимо дальней штанги.



40 мин. Черпаком с правого фланга штрафной Назарина отправил мяч за лицевую.



37 мин. Ковалев сумел на ближней штанге накрыть прострел Громова с правого фланга до удара Шахаба.



36 мин. Высокая подача с левого фланга от Опанасенко была перехвачена соперниками в центр штрафной.



34 мин. Ковалев махнул ногой мимо мяча при завершении подачи со штрафного на правом фланге в район дальней штанги.



32 мин. Громов совершил накладку против Ситало у левого угла своей штрафной.



30 мин. МОМЕНТ! Кочергин с левого фланга штрафной пробил в ближний угол, после ухода от Салема, но Гальчук парировал.



29 мин. Булеца с левого фланга решил вскрывать штрафную пасом низом, но партнеры не поверили.



26 мин. МОМЕНТ! Шахаб головой с нескольких метров до ворот замыкал подачу Хомченовского с левого фланга, но попал в голкипера!



23 мин. Фаворов смело подставил грудь под удар Ковалева со средней дистанции в левом полуфланге атаки.



21 мин. Контролирует мяч Ингулец в центре поля.



19 мин. МОМЕНТ! Опанасенко резким ударом с левого фланга ловил Шевченко на выходе из ворот, но голкипер справился!



19 мин. Неудачная попытка Хомченовского пасом с левого фланга вскрыть оборону.



16 мин. Удар Громова из центральной зоны перед штрафной был блокирован, после чего Аллахьяр оказался в оффсайде при отскоке.



14 мин. МОМЕНТ! От левого угла штрафной пробил прямиком в руки Шевченко у ближней штанги!



12 мин. Громов в центре поля выиграл верх, однако скинул в оффсайд для Шахаба.



10 мин. Аллахьяр влез в оффсайд при передаче Громова на левый фланг контратаки.



7 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Аллахьяр в левом фланге атаки перехватил неудачный пас Гальчука из штрафной, покатил вдоль штрафной, а Громов сбросил под расстрел для Кочергина!



6 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кочергин хлестко пробил под перекладину, завершив отскок от защитника в зону перед штрафной при подаче углового с правого фланга!



5 мин. МОМЕНТ! Аллахьяр принял в левом фланге штрафной заброс из глубины, после чего пробил низом, но Гальчук парировал!



3 мин. Гопей не смог вовремя ускориться под передачу на правый фланг атаки.



1 мин. Аллахьяр не успел выскочить на отскок в правом фланге чужой штрафной раньше голкипера.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!









В понедельник, 2-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 19:30.

Подопечные Виктора Скрипника вновь начали сезон с поражения на своем поле, в результате чего испортили настроение собственным болельщикам, которые были вынуждены прокручивать в памяти неприятные воспоминания. Да и уступили «мужики» при этом «Александрии» (0:1) – одному из своих давних оппонентов на внутренней арене. Коллектив Александра Лавриненко тоже свою первую игру в новом сезоне проиграл, попав под дебютную пробу пера Роберто Де Дзерби и его донецкого «Шахтера» (1:2). «Ингулец» начал отношения с «Зарей» с победы в Кубке Украины-2018/19, на своем пути к финалу, а смогут ли козаки стартовать с подобного успеха в этом сезоне?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Заря».