2-й тур
Мариуполь
0 : 0
Десна
01.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Десна. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 31.07.2021 17:01
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь – Десна. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

В воскресенье, 1-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 17:00.

Команда Остапа Маркевича начла сезон с тяжелого выездного поединка против ПФК «Львов» (1:1), однако предстоящая игра обещает стать для «приазовцев» не менее энергозатратной. Последняя встреча с черниговской «Десной» завершилась настоящей сенсацией – «Мариуполь» одержал победу с внушительным преимуществом (4:1), однако это был последний тур прошлого чемпионата, практического смысла от которого не было ни для одной из команд. Сейчас же, речь будет идти о куда более высоких ставках, да и «северяне» показали в своей стартовой игре против одесского «Черноморца», что ставят перед собой исключительно высокие цели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Десна».

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности