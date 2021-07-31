В воскресенье, 1-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и черниговская «Десна». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В. Бойко, начало в 17:00.

Команда Остапа Маркевича начла сезон с тяжелого выездного поединка против ПФК «Львов» (1:1), однако предстоящая игра обещает стать для «приазовцев» не менее энергозатратной. Последняя встреча с черниговской «Десной» завершилась настоящей сенсацией – «Мариуполь» одержал победу с внушительным преимуществом (4:1), однако это был последний тур прошлого чемпионата, практического смысла от которого не было ни для одной из команд. Сейчас же, речь будет идти о куда более высоких ставках, да и «северяне» показали в своей стартовой игре против одесского «Черноморца», что ставят перед собой исключительно высокие цели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Десна».