В пятницу, 30 июля, в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» будет принимать донецкий «Шахтер».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи в 19:00.
«Львов» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
В прямом эфире поединок «Львов» – «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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