Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ПФК Львов – Шахтер

Во Львове состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 29.07.2021 21:44
  • 717 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ПФК Львов – Шахтер
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 30 июля, в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» будет принимать донецкий «Шахтер».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи в 19:00.

«Львов» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Львов» – «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.07.2021 22:29
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=cpGAJnks4PU&t=27s
    ФК "Львів" U-14 розпочинає сезон 2021/22!
    ============================================
    https://www.youtube.com/watch?v=bLGKTud116s
    Vlog #1: Старт УПЛ, матч проти "Маріуполя" та нереальні емоції!
    =============================================
    https://www.youtube.com/watch?v=OmWgnZFssnU&t=5s
    «Львів»-«Шахтар»: заключне тренування містян перед матчем з гірниками
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    Друзі, наша команда пройшла ребрендинг і ми починаємо з чистого листка, тому підписуйтесь на наші сторінки в ютубі і ви будете знати всі цікавинки про наш клуб. Нова емблема, нові канали з цікавими відео!!! Нова ера ФК Львова ! Час настав! Тільки Львів !!!
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