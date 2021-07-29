В пятницу, 30 июля, в рамках второго тура Украинской Премьер-лиги ПФК «Львов» будет принимать донецкий «Шахтер».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи в 19:00.

«Львов» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

В прямом эфире поединок «Львов» – «Шахтер» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.