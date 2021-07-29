Ворскла - КуПС. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В 19:00 стартовал матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Ворсклой» и финским КуПСом. Первая встреча завершилась вничью 2:2.
В новости будут появляться лучшие голы, моменты и обзор матча.
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Источник — Sport.ua
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